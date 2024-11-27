«Дружественные» страны стали отменять поставки овощей и фруктов в Россию 7 27.11.2024, 20:21

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Из-за обвала российского рубля.

Поставщики овощей и фруктов из стран, которые Кремль называет «дружественными», отменили ряд контрактов на экспорт в Россию из-за обвального падения курса рубля. Об этом со ссылкой на источники на рынке сообщает профильное издание EastFruit.

По его данным, отмена согласованных поставок коснулась экспорта из Турции, Египта и Ирана. Компании из этих стран требуют пересмотра цен, чтобы отразить возросшие валютные риски.

С начала ноября рубль потерял больше 10% к доллару и евро на фоне ужесточения американских финансовых санкций, под которые попали 50 российских банков, в том числе ключевой Газпромбанк.

В среду, 27 ноября, курс американской валюты на форексе поднимался выше 114 рублей, а европейской — превышал 120 рублей впервые с марта 2022 года. На Московской бирже, где торги долларом и евро остановлены из санкций, резко подорожал юань: его курс доходил до отметки 15,2 рубля, также рекордной за полтора года.

С начала августа рубль обесценился на 25%, разгоняя инфляцию в импортных товарах. Продавцы овощей и фруктов, которые зимой в основном завозятся из-за рубежа, уже начали придерживать товар, ожидая, что цены вырастут, пишет EastFruit.

По данным Росстата, на 25 ноября продовольственная инфляция в России достигла 10,2%, а цены на базовые фрукты и овощи подскочили на десятки процентов, Так, картофель с начала года подорожал на 78,4%, капуста — на 30,7%, свекла — на 27%. Помидоры в годовом выражении стали дороже на 22,5%, огурцы — на 40,8%, лук — на 17%.

Чтобы затормозить инфляционный всплеск, правительство рассматривает возможность отмены пошлин на импорт овощей и фруктов. В частности, льготы могут коснуться поставок картофеля, лука, моркови, капусты и яблок, сообщало в ноябре Минэкономразвития.

Проблемы с овощами возникли из-за майских заморозков, за которым последовала засуха и жара в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае и других регионах. По оценкам Высшей школы экономики, они могли потерять от 10% до 25% урожая овощей.

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