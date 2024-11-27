В центре Москвы произошла стрельба 27.11.2024, 21:47

Что известно.

Стрельбу открыли в центре Москвы на Малой Никитской, сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

«По предварительным данным, на Малой Никитской между гражданами произошел конфликт, в ходе которого применено, предположительно, травматическое оружие», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы. Стрельба произошла рядом с кафе, после нее участники происшествия скрылись, на месте были найдены две оружейные гильзы.

В надзорном ведомстве отметили, что ход и результаты процессуальной проверки взяла на контроль прокуратура Центрального административного округа.

По данным телеграм-канала Shot, полицейские разыскивают четырех человек. Стрельба, говорится в публикации, произошла возле «Кофемании», где собралась компания из 5-7 человек. После словесной стычки они решили устроить разборки на улице, один из них достал пистолет и выстрелил в область бедра своему оппоненту.

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