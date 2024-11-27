Назван лучший город мира в 2024 году

Назван лучший город мира в 2024 году3
- 27.11.2024, 22:31
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В топ-100 не вошли белорусские города.
По итогам 2024 года опубликовали рейтинг лучших городов мира. Проект разрабатывает компания Resonance Сonsultancy.
Топ-100 составляли на основе статистических данных из более чем 400 городов, пользовательских рейтингов и отзывов.
Лучшим городом мира стал Лондон. Он единственный занял первое место в 7 из 28 подкатегорий: от ночной жизни и музеев до хэштегов в Instagram.
«Преодолевая сложности эпохи после Brexit, геополитическую неопределенность и экономические проблемы, стойкий дух Лондона и его непревзойденная глобальная привлекательность укрепили его место на вершине нашего ежегодного рейтинга», – отмечено на сайте проекта.
Лондон занимает первое место в рейтинге уже десятый раз подряд.
Второе место досталось Нью-Йорку. Несколько лет назад некоторые эксперты объявляли об окончании динамичного городского эксперимента Нью-Йорка, поскольку офисы опустели, а туризм резко упал.
«Но в результате мощного возрождения арендная плата на Манхэттене взлетела до рекордных максимумов. Этот подъем на рынке недвижимости не только означает восстановление города, но и подчеркивает его неизменную привлекательность как места, где хочется жить», – отмечают создатели рейтинга.
Третьим в списке лучших городов стал Париж, несмотря на то что он охвачен безработицей с 2020 года и в подкатегории «Уровень бедности» занимает 114-е место. Туристы все равно стремятся насладиться городом с лучшими достопримечательностями и памятными местами.
В топ-10 лучших городов также вошли Токио, Сингапур, Рим, Мадрид, Барселона, Берлин, Сидней. Дубай занял 13-е место. Вена оказалась на 18-м, Прага – на 33-м, Краков – на 60-м, а Варшава – на 74-м.