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Руководителем группы «За свободную Беларусь» в польском парламенте стал Гжегож Схетына

  • 27.11.2024, 23:20
Руководителем группы «За свободную Беларусь» в польском парламенте стал Гжегож Схетына
Гжегож Схетына

Ранее он возглавлял МИД и был спикером Сейма Польши.

27 ноября состоялись выборы нового председателя парламентской группы «За свободную Беларусь» в польском Сейме и Сенате.

На пост председателя парламентской группы «За свободную Беларусь» был избран бывший маршалок Сейма и министр иностранных дел Польши, а теперь председатель комиссии по международным делам Сената Польши Гжегож Схетына.

61-летний Гжегож Схетына был маршалком польского Сейма в 2010-2011 годах, а министром иностранных дел — в 2014-2015-м.

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