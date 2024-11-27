Руководителем группы «За свободную Беларусь» в польском парламенте стал Гжегож Схетына
- 27.11.2024, 23:20
Ранее он возглавлял МИД и был спикером Сейма Польши.
27 ноября состоялись выборы нового председателя парламентской группы «За свободную Беларусь» в польском Сейме и Сенате.
На пост председателя парламентской группы «За свободную Беларусь» был избран бывший маршалок Сейма и министр иностранных дел Польши, а теперь председатель комиссии по международным делам Сената Польши Гжегож Схетына.
61-летний Гжегож Схетына был маршалком польского Сейма в 2010-2011 годах, а министром иностранных дел — в 2014-2015-м.