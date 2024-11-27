Инфляция в России установила рекорд с апреля 2022 года 1 27.11.2024, 23:38

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В Беларуси похожая ситуация.

Инфляция в России продолжает ускоряться, несмотря на попытки властей директивно ограничивать цены и повышение ставки ЦБ РФ до уровня начала 2000-х, передает The Moscow Times.

Как сообщил в среду Росстат, за неделю с 19 по 25 ноября индекс потребительских цен прибавил 0,36%, с начала месяца вырос на 1,15%, а с начала года — на 7,8%.

Месячная инфляция в ноябре стала рекордной с апреля 2022 года (тогда цены выросли на 1,56%). За неполные четыре недели месяца она в 1,5 раза превысила показатель за весь октябрь (0,75%), а также вдвое — за август и сентябрь вместе взятые (0,2% и 0,48%).

Цифры, опубликованные Росстатом, — это «настоящая катастрофа», пессимистичен Евгений Суворов, экономист банка Центрокредит. Из сотни товаров в потребительской корзине Росстата дорожают 74, и если текущие темпы роста цен сохранятся весь год, то годовая инфляция, по оценке Суворова, достигнет 16% — уровня начала 2000х годов.

Зоной инфляционного бедствия остаются продуктовые отделы супермаркетов, где цены взлетели на десятки процентов и продолжают расти. Согласно Росстату, картофель с начала года подрожал на 78,4%, капуста — на 30,7%, свекла — на 27%. Рост цен на сливочное масло ускорился до 31,6%, несмотря на попытки правительства организовать импорт из Турции и Ирана. Баранина с начала года стала дороже на 21,9%, сметана — на 16,4%, молоко — на 15,7%. Более 15% прибавили в цене яблоки, более 13% — хлеб. Помидоры, согласно Росстату, стоят на на 22,5%, чем год назад; огурцы — на 40,8%, лук — на 17%.

Общая продовольственная впервые с января 2023 года превысила 10%. И это отчасти результат проблем у аграриев: из-за заморозков, а затем засухи урожай оказался ниже прошлогоднего, отмечает Александр Исаков, экономист по России Bloomberg Economics. Кроме того, сказываются санкции, из которых фермерам сложнее и дороже закупать технику и семена.

Новый «инфляционный шок», отмечает Суворов, принесет экономике обвал рубля: с начала августа доллар и евро подорожали на 25%, а в среду установили рекорды с марта 2022 года — 114 и 120 рублей соответственно.

ЦБ будет тушить инфляционный пожар дальнейшим повышением ключевой ставки и, по прогнозу Исакова, возможно, доведет ее до 25% — уровня, с которым Владимир Путин начинал первый президентский срок в 2000 году. И хотя Центробанк обещает успокоить рост уже в следующем году, а в 2026-м вернуть его к цели 4% в год, с высокой инфляцией России придется жить долго — как минимум ближайшие два-три года, считает Олег Вьюгин, бывший зампред ЦБ.

Бюджет наращивает расходы, и эти деньги уходят на армию и силовые структуры, которые не производят товаров, объясняет Вьюгин: «Если раньше еще импортом как-то это компенсировалось, то сейчас это идет со скрипом из-за расчетов, а главное, что сама стоимость импорта выросла из-за транзакционных наценок».

Как сообщал Charter97.org, инфляция в Беларуси может выйти за двузначные показатели.

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