У России возникла новая проблема из-за обвала рубля 5 28.11.2024, 8:08

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Подвели «дружественные» страны.

Российская валюта стремительно дешевеет на фоне ужесточения санкционной политики Запада в отношении РФ. На днях под финансовые ограничительные меры США попали полсотни российских банков, включая ключевой «Газпромбанк».

Из-за девальвации российской валюты и новых валютных рисков, связанных при торговле с РФ, так называемые «дружественные» Кремлю страны начали отменять контракты на поставку в Россию овощей и фруктов, пишет EastFruit.

Отмены коснулись поставок из таких стран, как Турция, Египет и Иран. Компании, представляющие эти страны, настаивают на пересмотре цен.

Рубль падает одновременно с ростом инфляции

Обвал курса рубля происходит параллельно с ростом инфляции в РФ. За неделю с 19 по 25 ноября индекс потребительских цен прибавил 0,36%. С начала ноября он вырос на 1,15%, свидетельствуют данные Росстата.

В первую очередь инфляционная волна накрыла полки продуктовых магазинов. В частности, резко дорожают овощи и фрукты, так как российский бизнес в плодоовощном секторе сталкивается с ростом затрат на сырье и логистику.

Аналитики предупреждают: ситуация в ближайшее время будет только ухудшаться по мере роста спроса перед новогодними праздниками, в то время как внутренние запасы иссякают.

Политика Центробанка РФ по повышению ключевой ставки до 21% не привела к снижению роста цен. Вместе с тем дальнейшее повышение ставки создает серьезные угрозы для российской экономики.

Эксперты предрекают экономике РФ шоковое состояние, сопровождающееся корпоративными банкротствами и спадом производства.

Прогноз курса рубля

В ИНП РАН прогнозируют падение курса рубля на горизонте до 2030 года. Согласно оптимистическоиу для РФ сценарию, девальвация будет плавной, пессимистический сценарий предполагает полный обвал курса российской валюты.

Возможность дальнейшего крушения рубля не отрицают уже и лояльные Кремлю экономисты, мнение которых приводятся в эфирах пропагандистских программ. Курс 150 рублей за доллар они называют умеренным вариантом, при этом не исключают обвала до отметки 180 рублей.

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