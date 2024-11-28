Ученые обнаружили еще одно сходство людей и обезьян 1 28.11.2024, 14:17

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иллюстративное фото

И оно неочевидное.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS Biology учеными из Университета Невшателя (Швейцария), человекообразные обезьяны отслеживают события глазами так же, как это делают люди, пишет techinsider.

Чтобы выяснить, могут ли человекообразные обезьяны определять отношения между агентом и пациентом, авторы исследования показали 84 коротких видеоклипа 14 людям и изучили их визуальные реакции. Ученые сравнили реакции людей с визуальными реакциями пяти шимпанзе, двух горилл и двух орангутангов из зоопарка Базеля. Тест также проводился и с 29 шестимесячными младенцами.

Ученые обнаружили, что и обезьяны, и взрослые люди уделяли наибольшее внимание агентам и пациентам по сравнению с фоновой информацией. Они часто чередовали внимание между ними, уделяя больше внимания агенту

Люди, как правило, полностью сосредотачивались на агентах и пациентах, в то время как обезьяны больше внимания уделяли фоновой информации. Но если обезьяны были склонны отслеживать события, как взрослые люди, то шестимесячные человеческие младенцы этого не делали, обращая внимание в основном на фон.

Полученные результаты позволяют предположить, что способ упорядочивания событий в мозге сформировался раньше, чем язык, и что разделение событий на агентов и пациентов характерно не только для людей, но и является частью когнитивного спектра между людьми и другими человекообразными обезьянами. Чтобы понять, почему человекообразные обезьяны общаются не так, как люди, и лучше понять, как у людей появился язык, потребуются дальнейшие исследования.

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