Дзюдоист, который выступал за Беларусь на Олимпиаде в Токио, поменял гражданство
- 28.11.2024, 16:11
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Теперь у него хорватский паспорт.
Белорусский дзюдоист Никита Свирид поменял спортивное гражданство. Теперь он будет представлять сборную Хорватии. Об этом сказано в инстаграм-аккаунте атлета.
В ожидании смены гражданства Свирид три года не выступал на международных соревнованиях. Его поддерживал студенческий клуб в хорватском городе Сплит. Теперь Никита может представлять сборную этой страны на топ-турнирах.
Свириду 28 лет, родился в Минске. Он был двукратным серебряным призером чемпионата Европы до 23 лет в категории свыше 100 кг, а также медалистом соревнований серии Гран-при. Кроме того, Никита участвовал на Олимпиаде в Токио, проиграв в первой схватке.
В середине февраля 2022 года Свирид написал заявление об увольнении из сборной Беларуси.