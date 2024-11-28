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Европарламент отказался признавать выборы в Грузии

  • 28.11.2024, 16:26
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Европарламент отказался признавать выборы в Грузии
иллюстративное фото

И призвал провести повторные.

Европейский парламент из-за значительных нарушений не признал результаты парламентских выборов в Грузии.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Отмечается, что в четверг, 28 ноября, Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил парламентские выборы в Грузии, стране-кандидате на вступление в ЕС, за то, что они не были ни свободными, ни справедливыми.

«Депутаты Европарламента осуждают многочисленные и серьезные нарушения на выборах, включая задокументированные случаи запугивания избирателей, манипулирование голосованием, вмешательство в работу наблюдателей за выборами и СМИ, а также сообщения о манипуляциях с использованием электронных машин для голосования», — говорится в сообщении.

Европарламент отмечает, что результаты голосования «не являются надежным отражением воли грузинского народа», и отвергает любое признание парламентских выборов в результате. Евродепутаты хотят, чтобы выборы состоялись повторно в течение года под тщательным международным наблюдением и независимой избирательной администрацией.

Парламент также решительно осуждает систематическое вмешательство России в демократические процессы в Грузии через дезинформацию. Депутаты Европарламента серьезно предупреждают грузинские власти о том, что любые попытки запретить законно созданные политические партии еще больше оттолкнут страну от ЕС и сделают невозможными любые шаги к вступлению в ЕС. Они также говорят, что политика «Грузинской мечты» несовместима с евроатлантической интеграцией Грузии.

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