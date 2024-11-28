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Минобороны Польши объявило о создании беспилотных войск

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  • 28.11.2024, 20:04
Минобороны Польши объявило о создании беспилотных войск

Беспилотные войска будут иметь воздушные, наземные, надводные и подводные аппараты.

Глава министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил, что принял решение о создании армии беспилотников в начале 2025 года.

Об этом сообщает RMF24.

Как передает вещатель, в четверг, 28 ноября, во время празднования Дня польских ВМС, Косиняк-Камыш объявил, что принял решение о создании армии беспилотников в начале 2025 года.

По его словам, беспилотные войска будут иметь воздушные, наземные, надводные и подводные аппараты. Военно-морские силы будут задействованы в двух последних сферах, отметил он.

Также Косиняк-Камыш отметил необходимость хорошей стратегии подготовки массового производства беспилотников последнего поколения, которая, по его оценке, меняется с каждой неделей.

Глава Минобороны Польши также заявил, что «беспилотники нельзя покупать впрок», хотя, по его словам, необходимо иметь определенный пул доступных летательных аппаратов для «самых сложных сценариев».

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