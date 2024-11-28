Минобороны Польши объявило о создании беспилотных войск

Минобороны Польши объявило о создании беспилотных войск1
- 28.11.2024, 20:04
Беспилотные войска будут иметь воздушные, наземные, надводные и подводные аппараты.
Глава министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил, что принял решение о создании армии беспилотников в начале 2025 года.
Об этом сообщает RMF24.
Как передает вещатель, в четверг, 28 ноября, во время празднования Дня польских ВМС, Косиняк-Камыш объявил, что принял решение о создании армии беспилотников в начале 2025 года.
По его словам, беспилотные войска будут иметь воздушные, наземные, надводные и подводные аппараты. Военно-морские силы будут задействованы в двух последних сферах, отметил он.
Также Косиняк-Камыш отметил необходимость хорошей стратегии подготовки массового производства беспилотников последнего поколения, которая, по его оценке, меняется с каждой неделей.
Глава Минобороны Польши также заявил, что «беспилотники нельзя покупать впрок», хотя, по его словам, необходимо иметь определенный пул доступных летательных аппаратов для «самых сложных сценариев».