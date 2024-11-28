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Все наушники AirPods Pro в мире начали издавать странный звук

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  • 28.11.2024, 22:06
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Все наушники AirPods Pro в мире начали издавать странный звук

Специалисты рассказали, в чем дело.

Пользователи «яблочной» техники редко остаются недовольны своим выбором. Однако даже такая компания, как Apple, может преподнести неприятный сюрприз.

Портал Iphones.ru обратил внимание, что с осени обладатели AirPods Pro второго поколения начали жаловаться на звук неизвестного происхождения, который издают наушники.

Что интересно, слышится он лишь пару секунд и в тот момент, когда кейс закрыт. Рассказываем, откуда он берется.

Автор рассказывает, что сам столкнулся со странным звуком в сентябре этого года. Как его обнаружить, если вы еще ничего не слышали?

Найдите тихое место, чтобы окружающий шум не мешал. Затем уберите «уши» в кейс, положите его на стол и не трогайте пару секунд.

Все его рано или поздно услышат.

Опасен ли новый звук?

Звук странный. На известные мотивы от Apple он совсем не похож, а потому владельцы беленьких кейсов активно искали причину.

На справочной странице новых функций AirPods Pro 2 нашелся ответ лишь недавно:

«Чтобы обеспечить оптимальную работу микрофонов и динамиков AirPods (например, для получения высококачественных результатов проверки слуха), наушники AirPods могут периодически издавать тихий сигнал, когда находятся в зарядном футляре».

Оказалось, что это такой вид самодиагностики. Наушники громко воспроизводят специфический высокочастотный сигнал и одновременно слушают его своими же микрофонами.

Как и зачем – знают, кажется, лишь инженеры в Купертино.

Также Apple поделилась милым рождественским роликом «Струны души», где рассказывается о функции Hearing Aid в AirPods Pro 2.

На видео, которое может вас растрогать, отец, с трудом различающий звуки, услышал песню дочери, что помогло ему заново пережить все приятные воспоминания.

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