Все наушники AirPods Pro в мире начали издавать странный звук

Все наушники AirPods Pro в мире начали издавать странный звук1
- 28.11.2024, 22:06
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Специалисты рассказали, в чем дело.
Пользователи «яблочной» техники редко остаются недовольны своим выбором. Однако даже такая компания, как Apple, может преподнести неприятный сюрприз.
Портал Iphones.ru обратил внимание, что с осени обладатели AirPods Pro второго поколения начали жаловаться на звук неизвестного происхождения, который издают наушники.
Что интересно, слышится он лишь пару секунд и в тот момент, когда кейс закрыт. Рассказываем, откуда он берется.
Автор рассказывает, что сам столкнулся со странным звуком в сентябре этого года. Как его обнаружить, если вы еще ничего не слышали?
Найдите тихое место, чтобы окружающий шум не мешал. Затем уберите «уши» в кейс, положите его на стол и не трогайте пару секунд.
Все его рано или поздно услышат.
Опасен ли новый звук?
Звук странный. На известные мотивы от Apple он совсем не похож, а потому владельцы беленьких кейсов активно искали причину.
На справочной странице новых функций AirPods Pro 2 нашелся ответ лишь недавно:
«Чтобы обеспечить оптимальную работу микрофонов и динамиков AirPods (например, для получения высококачественных результатов проверки слуха), наушники AirPods могут периодически издавать тихий сигнал, когда находятся в зарядном футляре».
Оказалось, что это такой вид самодиагностики. Наушники громко воспроизводят специфический высокочастотный сигнал и одновременно слушают его своими же микрофонами.
Как и зачем – знают, кажется, лишь инженеры в Купертино.
Также Apple поделилась милым рождественским роликом «Струны души», где рассказывается о функции Hearing Aid в AirPods Pro 2.
На видео, которое может вас растрогать, отец, с трудом различающий звуки, услышал песню дочери, что помогло ему заново пережить все приятные воспоминания.