В Грузии после заявления премьера об отказе от евроинтеграции вспыхнули протесты 2 28.11.2024, 22:25

1,136

Люди вышли на улицы в разных городах.

В больших городах Грузии люди вышли на улицы в знак протеста против решения «Грузинской мечты» остановить процесс евроинтеграции до конца 2028 года. Об этом 28 ноября сообщает Interpressnews и «Эхо Кавказа».

В Тбилиси протестующие собрались возле центрального офиса «Грузинской мечты», утверждая, что заявление премьера Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров по вступлению в ЕС нарушает конституцию.

Часть участников акции протеста, которую организовали через социальные сети, также собралась возле здания парламента Грузии на проспекте Руставели.

В Кутаиси, по сообщениям SOVA.news, протестующие перекрыли дорогу перед офисом партии власти, а в Батуми – собрались на центральной площади.

По информации Interpressnews, на место протестов уже мобилизовали правоохранителей, причем в Кутаиси задержали несколько человек после столкновений с полицией.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время брифинга обратилась к полиции и армии.

«Вы – ничто без государства, и ваша обязанность в этом государстве – защищать граждан, а не рабов и не россиян, не иностранцев, не предателей! Я хочу обратиться к грузинской армии, армии, у которой сегодня больше всего болит сердце. Страна возвращается в Россию. Мы сумели выжить, мы доказали свою независимость, и никому ее у нас не забрать!» – подчеркнула президент.

Отдельно Зурабишвили обратилась к людям, которых попросила не терять надежду и отстаивать интересы страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com