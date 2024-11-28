В Грузии после заявления премьера об отказе от евроинтеграции вспыхнули протесты

В Грузии после заявления премьера об отказе от евроинтеграции вспыхнули протесты2
- 28.11.2024, 22:25
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Люди вышли на улицы в разных городах.
В больших городах Грузии люди вышли на улицы в знак протеста против решения «Грузинской мечты» остановить процесс евроинтеграции до конца 2028 года. Об этом 28 ноября сообщает Interpressnews и «Эхо Кавказа».
В Тбилиси протестующие собрались возле центрального офиса «Грузинской мечты», утверждая, что заявление премьера Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров по вступлению в ЕС нарушает конституцию.
Часть участников акции протеста, которую организовали через социальные сети, также собралась возле здания парламента Грузии на проспекте Руставели.
В Кутаиси, по сообщениям SOVA.news, протестующие перекрыли дорогу перед офисом партии власти, а в Батуми – собрались на центральной площади.
По информации Interpressnews, на место протестов уже мобилизовали правоохранителей, причем в Кутаиси задержали несколько человек после столкновений с полицией.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время брифинга обратилась к полиции и армии.
«Вы – ничто без государства, и ваша обязанность в этом государстве – защищать граждан, а не рабов и не россиян, не иностранцев, не предателей! Я хочу обратиться к грузинской армии, армии, у которой сегодня больше всего болит сердце. Страна возвращается в Россию. Мы сумели выжить, мы доказали свою независимость, и никому ее у нас не забрать!» – подчеркнула президент.
Отдельно Зурабишвили обратилась к людям, которых попросила не терять надежду и отстаивать интересы страны.