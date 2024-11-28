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Президент Грузии присоединилась к антиправительственной акции протеста

  • 28.11.2024, 23:53
Президент Грузии присоединилась к антиправительственной акции протеста

Грузины протестуют из-за приостановки переговоров о вступлении в ЕС.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси, которую вызвало решение властей «приостановить» переговоры о вступлении в ЕС.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Зурабишвили, которая ранее не приобщалась к антиправительственным протестам, хотя и выражала им поддержку, протестующие встретили овациями и криками «Саломе!», «Саломе!».

«Сегодня я уже все сказала обществу о том, кто должен к нам присоединиться. Я с этим народом. Начинается сопротивление, которое не закончится, пока не пройдут новые выборы. Я здесь с людьми, я буду там, где смогу, всегда», – заявила она.

После этого президент направилась к площади Свободы, где размещен спецназ, чтобы поговорить с силовиками.

Протест в Тбилиси и других городах Грузии вызвало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Европейский союз до 2028 года.

Курс на евроинтеграцию закреплен в Конституции Грузии, а членство в ЕС поддерживает, по разным опросам, около 80% населения.

Заявлению Кобахидзе предшествовало принятие властями Грузии ряда законопроектов, которые в ЕС и США расценили как откат от демократии, заявив о пересмотре отношений с официальным Тбилиси.

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