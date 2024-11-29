Украинские пограничники дронами уничтожили позиции оккупантов на Волчанском направлении
- 29.11.2024, 1:29
Видео.
Пограничники бригады «Гарт» в составе Сил обороны Украины продолжают уничтожать личный состав и технику российских оккупационных войск, которые вторглись на север Харьковщины.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ.
На Волчанском направлении расчеты разведывательно-ударных БпЛА подразделения «Скорпион» с помощью FPV-дронов и беспилотников-бомберов поразили вражеские фортификационные сооружения, средства РЭБ, камеру наблюдения, миномет на огневой позиции и полевой склад боеприпасов.