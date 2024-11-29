Белорусский бренд начал делать постеры из ковров

Белорусский бренд начал делать постеры из ковров1
- 29.11.2024, 10:37
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Белорусы отреагировали на оригинальную коллекцию.
«Витебские ковры», как сообщает сам производитель, выходят «на рынок искусств» с новым продуктом. Раньше его не было ни в одной продуктовой линейке, пишет CityDog.io.
Команда бренда сообщила в Instagram о старте продаж новой коллекции: постеров из ковров в размере 50×80 с джутовой основой, которая выглядит, по мнению производителя, «как гобелен».
Коллекция состоит из более 30 рисунков на разные темы. Стоимость одного постера из ковра — 47,90 руб. Купить его можно в фирменном магазине в ТЦ «Першы Нацыянальны гандлёвы дом».
А вот реакция белорусов на эту коллекцию:
«Красная окантовка не подходит. Надо сделать ее под цвет рисунка, как раму для картины».
«Более лаконично смотрелась бы окантовка под цвет самого постера».
«Идея нравится, цвет окантовки — нет».
«Очень интересное решение».
«Молодцы. Чудесные коврики. Надо обязательно купить один из них».