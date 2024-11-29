Белорусский бренд начал делать постеры из ковров 1 29.11.2024, 10:37

1,552

Белорусы отреагировали на оригинальную коллекцию.

«Витебские ковры», как сообщает сам производитель, выходят «на рынок искусств» с новым продуктом. Раньше его не было ни в одной продуктовой линейке, пишет CityDog.io.

Команда бренда сообщила в Instagram о старте продаж новой коллекции: постеров из ковров в размере 50×80 с джутовой основой, которая выглядит, по мнению производителя, «как гобелен».

Коллекция состоит из более 30 рисунков на разные темы. Стоимость одного постера из ковра — 47,90 руб. Купить его можно в фирменном магазине в ТЦ «Першы Нацыянальны гандлёвы дом».

А вот реакция белорусов на эту коллекцию:

«Красная окантовка не подходит. Надо сделать ее под цвет рисунка, как раму для картины».

«Более лаконично смотрелась бы окантовка под цвет самого постера».

«Идея нравится, цвет окантовки — нет».

«Очень интересное решение».

«Молодцы. Чудесные коврики. Надо обязательно купить один из них».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com