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Белорусский бренд начал делать постеры из ковров

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  • 29.11.2024, 10:37
  • 1,552
Белорусский бренд начал делать постеры из ковров

Белорусы отреагировали на оригинальную коллекцию.

«Витебские ковры», как сообщает сам производитель, выходят «на рынок искусств» с новым продуктом. Раньше его не было ни в одной продуктовой линейке, пишет CityDog.io.

Команда бренда сообщила в Instagram о старте продаж новой коллекции: постеров из ковров в размере 50×80 с джутовой основой, которая выглядит, по мнению производителя, «как гобелен».

Коллекция состоит из более 30 рисунков на разные темы. Стоимость одного постера из ковра — 47,90 руб. Купить его можно в фирменном магазине в ТЦ «Першы Нацыянальны гандлёвы дом».

А вот реакция белорусов на эту коллекцию:

«Красная окантовка не подходит. Надо сделать ее под цвет рисунка, как раму для картины».

«Более лаконично смотрелась бы окантовка под цвет самого постера».

«Идея нравится, цвет окантовки — нет».

«Очень интересное решение».

«Молодцы. Чудесные коврики. Надо обязательно купить один из них».

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