Лукашенко допустил вопиющее нарушение протокола во время визита в Пакистан 29.11.2024, 13:10

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«Бомбер, который орет».

Бывший дипломат Павел Мацукевич вернулся к теме выбора одежды высшими должностными лицами. Повод для возвращения к протокольной теме любезно предоставил непротокольный верх Александра Лукашенко, а именно темная ветровка, напоминающая бомбер, и белая майка. В них или похожих на них он инспектирует хозяйства, районы и области Беларуси, а в понедельник, 25 ноября, торжественно высадился в Пакистане для совершения официального визита в эту страну, пишет Мацукевич в своем телеграм-канале «Пульс Ленина-19».

На этом же стиле диктатор после Исламабада двинул на саммит ОДКБ в Астану, но об этом чуть позже.

Бомбер, который орет

У трапа в Исламабаде, к которому пришвартовался белорусский борт номер 1, ветровку Лукашенко и его самого встречали пакистанская рота почетного караула и важные официальные лица обеих стран. И среди них лично премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Все встречавшие, включая пакистанского премьера, как и требовал официальный случай, были в строгих костюмах и при галстуках, либо в униформе. Только Лукашенко позволил себе протокольную фривольность там, где протокол никаких вольностей вообще не допускает.

Дело в том, что встреча в аэропорту зарубежного гостя во всех без исключения странах является важным ритуалом, с которого начинается визит в страну. Особенно в случае официального визита, а приезд в Пакистан носил именно такой статус. Это означает четкие церемонии и строгие требования, в частности, к внешнему виду как прибывающих, так и встречающих официальных лиц.

Пренебрежение ими может быть считано как знак неуважения со стороны того, кто ими пренебрегает.

Не думаю, что Лукашенко хотел подать такой знак своему пакистанскому другу, но его бомбер и майка сделали это за него вопреки его воле. Пока он молча ковылял по ступенькам трапа, они всем своим неуместным видом кричали на языке протокола что-то неприличное.

И продолжали кричать, когда он улыбался, пожимая протянутые руки встречавших у трапа.

Пакистанцы, как и следовало, проигнорировали этот крик. Вежливость и гостеприимство требуют от принимающих лиц не подавать вида по случаю протокольных изъянов, допускаемых гостями в поведении или в одежде, не устраивать по этому поводу сцен или демаршей. Тем не менее незамеченными такие проколы никогда не остаются.

После Пакистана Лукашенко отправился в Казахстан для участия в саммите ОДКБ. К встречающим у трапа в Астане Лукашенко вышел одетым в бомбер, что тоже не комильфо, несмотря, что этот визит имел статус пониже — рабочий. Его встречал премьер-министр Казахстана, и он был не в бомбере.

Кстати, тот факт, что Владимира Путина, который прибыл в Астану раньше Лукашенко и иных участников саммита ОДКБ, встречал лично президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а не премьер-министр, как в белорусском случае, сам по себе не имеет никакой крамольной подоплеки.

Разница объясняется тем, что президент РФ прибыл в Казахстан с государственным визитом, совмещенным с участием в саммите, а остальные гости, включая белорусского — только на саммит.

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