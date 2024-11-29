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У белорусских таксистов отбирают авто

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  • 29.11.2024, 16:15
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У белорусских таксистов отбирают авто
Фото: Александр Ружечка / Onliner.by

Из-за нового закона.

Транспортная инспекция с начала ноября конфискует автомобили при нарушении новых правил пассажирских перевозок.

«Уже конфисковано более 30 транспортных средств», — заявляет в комментарии агентству «Минск-Новости» заместитель начальника Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Дмитрий Куликовский.

С 1 ноября в Беларуси начал действовать реестр перевозчиков. В него вошли маршрутчики, такси, диспетчеры, водители автобусов и легковых автомобилей. Легально работать могут только те, кто попал в этот список.

В результате количество такси в Беларуси сократилось на четверть (в Минске — на 35%). Пострадали от этого и потребители: выросли ценники и время ожидания заказа.

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