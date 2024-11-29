Эрдоган открыл «второй фронт» против Путина Telegram-канал «SEMPER IRATUS»

29.11.2024, 16:47

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Реджеп Тайип Эрдоган

Первой жертвой пали договоренности.

Реджеп Эрдоган думал-думал да и открыл «второй фронт» против России в Сирии. Формально против режима Башара Асада, но все понимают, что ВС РФ придется отвлечь некоторые силы и средства от украинского театра военных действий, чтобы прикрыть экономического, военного, геополитического союзника.

Первой жертвой пали договоренности: вчера протурецкие (и еще происламистские) боевики полезли толпой в чужую сферу ответственности и на пинках несли сирийскую армию аж до Алеппо. Которая их не ждала потому, что договоренности. Русская авиация ночью снесла штаб Объединенных сил, где не думали прятаться и проводили построения л/с. Потому что договоренности. Под утро турки решили открыть границы оккупированной зоны, чтобы туда проще было заезжать вооруженным формированиям, которые пытаются втянуться в прорыв. Как бы туда не пошла и непосредственно турецкая армия. Сообщают также, что российская авиация применяет по колоннам противника бомбы какого-то запредельного калибра и термобаррические боеприпасы, которыми раньше угощали, в основном, ВСУ. С той стороны летают «Байрактары» всех мастей. О применении серьезного ПВО, к счастью для всех, пока не слышно. Но это, наверное, временно.

Однако непонятно, осложнит ли происходящее формальные отношения между Владимиром Путиным и турецким лидером. Они и так выглядят максимально странными. Вероятно, стоит ожидать блокировку всякого переговорного процесса по Украине, который велся в Стамбуле. Но в Киеве новому витку сирийской войны очень рады. Как и в Израиле, где к режиму Асада особое отношение.

Очевидно, получат по жопе российские военачальники, оставшиеся «на хозяйстве» в Сирии. Чтобы проморгать такое наступление на Алеппо, сопровождавшееся очевидной недельной подготовкой, надо быть, что называется, «еб*бо». С сирийских «Евгениев Савойских» спрос не так велик…

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