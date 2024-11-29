Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками ВСУ 1 29.11.2024, 18:26

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Михаил Драпатый

Михаил Драпатый зарекомендовал себя на Харьковском направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. Об этом решении он сообщил после заседания Ставки верховного главнокомандующего 29 ноября.

«Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил», — говорится в посте Зеленского.

До этого командующим Сухопутными войсками ВСУ был генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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