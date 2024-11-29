На посольство России в Стокгольме сбросили краску с дрона

На посольство России в Стокгольме сбросили краску с дрона7
- 29.11.2024, 18:45
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ЧП произошло рано утром.
Неустановленный дрон пролетел в пятницу над посольством России в столице Швеции Стокгольме, сбросив на территорию комплекса краску.
По данным местной полиции. ЧП произошло рано утром. Никто задержан не был, подозреваемых пока нет. Следствие намерено проверить, связан ли этот инцидент с актом вандализма у посольства Швеции в Москве, передает Reuters.
Посольство России в Швеции призвало провести «тщательное беспристрастное расследование», добавив, что это уже не первый инцидент против российской дипмиссии.
Ранее сообщалось, что в четверг утром в Москве несколько молодых людей подошли к зданию шведского посольства на Мосфильмовской улице и начали кидать в него бутылки с краской. Нападавших задержали на месте. Телеграм-канал Mash писал, что, по предварительным сведениям, они раскрасили здание из-за заявлений правительства Швеции увеличить поставки боеприпасов на Украину в ближайшем будущем.
МИД Швеции призвал Москву обеспечить защиту шведской дипмиссии и ее сотрудников. Инцидент с дроном в Стокгольме шведское внешнеполитическое ведомство пока не комментировало.