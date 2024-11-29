У Роскосмоса не нашлось денег для отправки россиян на Луну 9 29.11.2024, 21:02

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Ранее сообщалось о планах отправить российских космонавтов на Луну в период с 2031 по 2040 годы.

Начало пилотируемых полетов российских космонавтов на Луну перенесут.

Как сообщает агентство ТАСС, со ссылкой на советника гендиректора «Роскосмоса» Олега Горшкова, у госкорпорации недостаточно средств на создание сверхтяжелой ракеты-носителя.

«Сдвигаются вправо сроки начала пилотируемых полетов на Луну из-за бюджетных ограничений по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса», - сказал Горшков.

Ранее сообщалось о планах отправить российских космонавтов на Луну в период с 2031 по 2040 годы.

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