У Роскосмоса не нашлось денег для отправки россиян на Луну

У Роскосмоса не нашлось денег для отправки россиян на Луну9
- 29.11.2024, 21:02
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Ранее сообщалось о планах отправить российских космонавтов на Луну в период с 2031 по 2040 годы.
Начало пилотируемых полетов российских космонавтов на Луну перенесут.
Как сообщает агентство ТАСС, со ссылкой на советника гендиректора «Роскосмоса» Олега Горшкова, у госкорпорации недостаточно средств на создание сверхтяжелой ракеты-носителя.
«Сдвигаются вправо сроки начала пилотируемых полетов на Луну из-за бюджетных ограничений по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса», - сказал Горшков.
Ранее сообщалось о планах отправить российских космонавтов на Луну в период с 2031 по 2040 годы.