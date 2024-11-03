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Выборы президента США: кто лидирует в колеблющихся штатах

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  • 3.11.2024, 8:50
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Выборы президента США: кто лидирует в колеблющихся штатах

Исход голосования максимально непредсказуем.

Отрывы между кандидатами находятся в пределах статистической погрешности, что делает исход выборов неопределенным.

Выборы президента США, за результатами которых, безусловно, будет следить весь мир, состоятся уже в ближайший вторник.

Данные опросов, проводившиеся в последнее время, указывают на напряженную борьбу между кандидатами, ведь отрыв межу ними незначительный.

Не стал исключением и новый опрос исследовательской компании YouGov, проведенный для издания Times.

Он показал, что кандидат от демократов Камала Харрис лидирует в четырех из семи «колеблющихся» штатах, что может принести ей победу. При этом отрывы находятся в пределах статистической погрешности, а это делает исход голосования максимально непредсказуемым.

Так, Харрис имеет преимущество над кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом в Висконсине (49% против 45%), Пенсильвании (49% против 46%), Мичигане (48% против 45%) и Неваде (48% против 47%). Трамп, в свою очередь, лидирует в Северной Каролине (49% против 48%) и Джорджии (48% против 47%).

В Аризоне у обоих кандидатов одинаковый уровень поддержки - по 48%.

Если результаты голосования во вторник окажутся такими, как в вышеприведенном опросе, кандидат демократов получит 276 голосов выборщиков и преодолеет планку в 270 голосов, необходимых для победы.

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