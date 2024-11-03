Россия начала выпрашивать сливочное масло у Турции и ОАЭ 8 3.11.2024, 9:49

2,936

После сильнейшего за 17 лет скачка цен.

Российские власти обратились за помощью к «дружественным странам» из-за кризиса на рынке сливочного масла, где цены взлетели почти на 26% с начала года.

Впервые в истории поставлять масло в Россию начали Объединенные Арабские Эмираты, сообщила пресс-служба Росселльхознадзора. По данным ведомства, с 18 октября на территорию РФ было ввезено 90 тонн масла из ОАЭ. С 27 октября также ввозится масло из Турции, а кроме того, прошли переговоры о закупках в Индии и Иране, сообщили «Известиям» в Минсельхозе.

Рост цен масло резко ускорился с началом осени: в сентябре оно подорожало на 5,07%, а с 1 по 28 октября — на 6,58%. Это скачок стал рекордным с октября 2007 года, когда масло за месяц стало дороже на 12,7%. Годовой рост цен на масло к концу октября достиг 25,7%, и в супермаркетах крупных городов, включая Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, участились случаи краж.

«Пожар» на рынке масла вспыхнул в связи с тем, что подорожали импортные жиры, у заводов возникли сложности с обслуживанием импортного оборудования и дефицит сырья, перечисляет зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Кроме того, сказываются нехватка кадров и повышение ставки ЦБ, отмечает он. В конце октября сразу несколько крупных заводов частично или полностью приостановили производство и отгрузки масла. Среди них — компания H& N (бренд «Простоквашино»), «Милком», молококомбинаты «Альметьевский» «Кунгурский», «Северное молоко», а также Ирбитский молочный завод.

Срочное совещание по ситуации с маслом 31 октября провел вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он дал чиновникам две недели на то, чтобы стабилизировать цены. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил и вовсе зафиксировать стоимость масла в розничных сетях, которые тем временем взяла на контроль ФАС.

Власти предпринимают меры, что завезти масло из-за рубежа, сообщили «Известиям» в Минсельхозе. По словам источника издания, расстматривается возможность не облагать такое масло пошлинами — их могут отменить для продукции «дружественных» стран вне ЕАЭС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com