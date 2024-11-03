закрыть
3 ноября 2024, воскресенье, 10:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия начала выпрашивать сливочное масло у Турции и ОАЭ

8
  • 3.11.2024, 9:49
  • 2,936
Россия начала выпрашивать сливочное масло у Турции и ОАЭ

После сильнейшего за 17 лет скачка цен.

Российские власти обратились за помощью к «дружественным странам» из-за кризиса на рынке сливочного масла, где цены взлетели почти на 26% с начала года.

Впервые в истории поставлять масло в Россию начали Объединенные Арабские Эмираты, сообщила пресс-служба Росселльхознадзора. По данным ведомства, с 18 октября на территорию РФ было ввезено 90 тонн масла из ОАЭ. С 27 октября также ввозится масло из Турции, а кроме того, прошли переговоры о закупках в Индии и Иране, сообщили «Известиям» в Минсельхозе.

Рост цен масло резко ускорился с началом осени: в сентябре оно подорожало на 5,07%, а с 1 по 28 октября — на 6,58%. Это скачок стал рекордным с октября 2007 года, когда масло за месяц стало дороже на 12,7%. Годовой рост цен на масло к концу октября достиг 25,7%, и в супермаркетах крупных городов, включая Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, участились случаи краж.

«Пожар» на рынке масла вспыхнул в связи с тем, что подорожали импортные жиры, у заводов возникли сложности с обслуживанием импортного оборудования и дефицит сырья, перечисляет зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Кроме того, сказываются нехватка кадров и повышение ставки ЦБ, отмечает он. В конце октября сразу несколько крупных заводов частично или полностью приостановили производство и отгрузки масла. Среди них — компания H& N (бренд «Простоквашино»), «Милком», молококомбинаты «Альметьевский» «Кунгурский», «Северное молоко», а также Ирбитский молочный завод.

Срочное совещание по ситуации с маслом 31 октября провел вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он дал чиновникам две недели на то, чтобы стабилизировать цены. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил и вовсе зафиксировать стоимость масла в розничных сетях, которые тем временем взяла на контроль ФАС.

Власти предпринимают меры, что завезти масло из-за рубежа, сообщили «Известиям» в Минсельхозе. По словам источника издания, расстматривается возможность не облагать такое масло пошлинами — их могут отменить для продукции «дружественных» стран вне ЕАЭС.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский