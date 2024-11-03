Искусственный интеллект показал, как выглядят лица «типичных предателей» 6 3.11.2024, 9:52

6,338

Опубликованы изображения мужчины и женщины.

Искусственный интеллект сгенерировал лицо, показывающее, как выглядит типичный предатель. Скандальное исследование было проведено с помощью онлайн-опроса.

Целью исследования было определить общие черты предателей и мошенников. Затем результаты были переданы в генератор изображений на основе искусственного интеллекта, чтобы создать «фотографическое» изображение обычного мошенника, пишет NY Post.

На изображении искусственного интеллекта были изображены мужчины лет 40 с серо-голубыми глазами, малым количеством волос или совсем без них и морщинами. Добавьте к этому маленькие губы и большой нос, и вы получите идеальный образ мужа, который изменяет своей жене согласно исследованию.

Что же касается женщины-изменницы, то, согласно изображению от ИИ, она имеет возраст около пятидесяти лет, темные волосы, маленький нос и средние губы.

«Наше исследование показало, что чуть меньше половины (41%) людей знакомы с болезненным предательством, поэтому, возможно, многие идентифицируют себя с характеристиками на этих изображениях», – сказала Рози Маскел, старший менеджер по маркетингу компании, которая провела исследование.

Однако, возможно, профиль мужчины-предателя был более точным, учитывая больший размер выборки. Исследование показало, что мужчины гораздо чаще изменяют, чем женщины: 35% мужчин признались, что изменяли по крайней мере один раз раньше по сравнению с только 24% женщин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com