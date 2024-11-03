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Букмекеры впервые назвали Трампа фаворитом президентских выборов в США

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  • 3.11.2024, 16:24
Букмекеры впервые назвали Трампа фаворитом президентских выборов в США
Фото: AP

Вероятность выигрыша миллиардера превышает 60%.

Дональд Трамп в третий раз участвует в президентских выборах, и букмекеры склоняются к тому, что именно он окажется победителем гонки. По их расчетам, вероятность выигрыша миллиардера и бывшего главы государства превышает 60%, Камалы Харрис — ниже 40%.

Ранее букмекерские конторы никогда не называли Трампа фаворитом президентских кампаний. В 2020 году за день до выборов вероятность победы Джо Байдена они оценивали в 60–70%, Трампа — в 30–40%. А четырьмя годами ранее, по версии букмекеров, для республиканцев все было еще хуже. Вероятность того, что он возглавит Белый дом, оценивалась в районе 20% (Хиллари Клинтон — 80%). И именно те выборы Трамп выиграл.

Под занавес президентской кампании — 2024 букмекеры считают, что Трамп победит с вероятностью 60–64%. Шансы кандидатов, выраженные в процентах, агрегаторы высчитывают на основе коэффициентов, которые выставляют беттинговые конторы с учетом сумм, поставленных на того или иного политика.

Из крупнейших игроков наименьший коэффициент на победу республиканца предлагают Betfair, Paddypower, Sky Bet — 1,57 (то есть каждый доллар, поставленный на него, может принести только 57 центов). Для сравнения: на Харрис у Betfair коэффициент 2,38 (ставка в доллар может дать прибыль $1,38).

Другие крупные игроки предлагают следующие коэффициенты:

Bet 365: Трамп — 1,62, Харрис — 2,40;

William Hill: Трамп — 1,67, Харрис — 2,3;

888: Трамп — 1,67, Харрис — 2,3;

Ladbrokes: Трамп - 1,67, Харрис - 2,25;

Livescore: Трамп — 1,63, Харрис — 2,3.

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