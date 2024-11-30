Протестующие пошли на штурм парламента Грузии 1 30.11.2024, 8:52

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Произошли жесткие столкновения с полицией.

В пятницу вечером сторонники оппозиции вышли на очередную многотысячную уличную акцию протеста в Тбилиси и других грузинских городах против итогов парламентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победила пророссийская правящая партия «Грузинская мечта».

В частности, в Сети появляются кадры из грузинской столицы, на которых протестующие пытаются открыть ворота здания парламента. В ответ силовики применяют водометы, сбивая митингующих с ног потоком воды.

«В эти минуты несколько протестующих, несмотря на водомет, который работает из внутреннего двора, пытаются открыть ворота в Парламент Грузии на Чичинадзе», - пишет Tbilisi life.

Также сообщается, что в воде, которой протестующих поливают из водометов, содержится перец. До начала разгона протестующих водометами, спецназ использовал перцовый спрей.

Спецназ попытался оттеснить участников акции протеста от здания парламента, митингующие, в свою очередь, начали разжигать костры, встречая силовиков. Грузинские паблики отмечают жесткость действий полиции не только в отношении протестующих, но и журналистов. В частности, сообщается об избиении съемочной группы телеканала «Пирвели».

Тем временем президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала сотрудников полиции отказаться от применения силы в отношении сограждан.

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