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В белорусскую армию отправляют подделку под Starlink, из-за которой был высмеян Лукашенко

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  • 30.11.2024, 11:25
  • 1,914
В белорусскую армию отправляют подделку под Starlink, из-за которой был высмеян Лукашенко

Изделие обещают к декабрю.

Белорусская армия к декабрю этого года получит отечественный мобильный комплект связи, который называют аналогом Starlink. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил начальник связи Вооруженных сил страны Вадим Романив.

— В прошлом году Лукашенко был представлен наш мобильный комплект связи — так называемый аналог Starlink. В этом году мы в конечном итоге доработали этот комплект практически до совершенства и улучшили его качество и количество предоставляемых услуг. И уже сегодня мы демонстрируем его возможности. И до начала нового учебного года он будет в войсках, — сказал Романив.

Начальник связи заверил, что до начала нового учебного года, который в армии начинается в декабре, «белорусский Starlink» будет в войсках.

Напомним, «аналог Starlink» Лукашенко показали 6 октября 2023 года. Военные заявили, что система помимо связи предоставляет удаленный доступ к интернету.

— То есть ты, то что Маск за миллиарды долларов делал, ты сам сделал бесплатно? — поинтересовался Лукашенко.

Белорусский военный специалист уточнил:

— Ну не бесплатно, но за очень маленькие деньги.

Белорусы в комментариях тогда высмеяли реакцию Лукашенко на «аналог Starlink».

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