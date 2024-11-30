В белорусскую армию отправляют подделку под Starlink, из-за которой был высмеян Лукашенко

В белорусскую армию отправляют подделку под Starlink, из-за которой был высмеян Лукашенко2
- 30.11.2024, 11:25
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Изделие обещают к декабрю.
Белорусская армия к декабрю этого года получит отечественный мобильный комплект связи, который называют аналогом Starlink. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил начальник связи Вооруженных сил страны Вадим Романив.
— В прошлом году Лукашенко был представлен наш мобильный комплект связи — так называемый аналог Starlink. В этом году мы в конечном итоге доработали этот комплект практически до совершенства и улучшили его качество и количество предоставляемых услуг. И уже сегодня мы демонстрируем его возможности. И до начала нового учебного года он будет в войсках, — сказал Романив.
Начальник связи заверил, что до начала нового учебного года, который в армии начинается в декабре, «белорусский Starlink» будет в войсках.
Напомним, «аналог Starlink» Лукашенко показали 6 октября 2023 года. Военные заявили, что система помимо связи предоставляет удаленный доступ к интернету.
— То есть ты, то что Маск за миллиарды долларов делал, ты сам сделал бесплатно? — поинтересовался Лукашенко.
Белорусский военный специалист уточнил:
— Ну не бесплатно, но за очень маленькие деньги.
Белорусы в комментариях тогда высмеяли реакцию Лукашенко на «аналог Starlink».