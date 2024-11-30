За что на самом деле находится под следствием топ-менеджер БелЖД Дулуб 3 30.11.2024, 18:24

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На железной дороге вдруг стали замечать коррупцию.

В целом коррупционный скандал, главным действующим лицом которого стал бывший первый заместитель начальника БЖД Дулуб Петр, в медиа сфере затих. Никто уже особо и не вспоминает про это событие, которое окрестили как «самая крупная взятка чиновнику в истории Беларуси», отмечает «Сообщество железнодорожников Беларуси».

В официальных информационных каналах БЖД активно освещаются «антикоррупционные мероприятия» типа заседания всяких там комиссий и прочая показушная суета на публику.

Выписка из Единого государственного регистра юридических лиц ЗАО СИФУД-СЕРВИС

Меж тем, преступления коррупционной направленности в «высших кругах власти» БЖД продолжаются. И относительно недавние задержания тому подтверждение.

Но в этой публикации «СЖБ» попытается осветить то, что вряд ли озвучат официально — за что именно был задержан Дулуб или в чём конкретно заключалось его коррупционное преступление. Общая формулировка «коррупция» или попросту получение взятки — вот чем ограничиваются, когда рассказывают общественности о подобных преступлениях, не проливая свет на то, например, за что именно была получена подобная огромная сумма денег.

И так… Источники «СЖБ», в том числе из приближённых к правоохранительным органам Беларуси, представили следующую информацию касательно дела Дулуба П.М.

На довольно редких, но всё же имевших место встречах с коллегами-железнодорожниками из Казахстана, П.М. Дулуб принимал участие в так называемых переговорах по вопросам взаимодействия при перевозках между БЖД и Казахстанскими железными дорогами. Но все эти переговоры «в интересах БЖД» осуществлялись им в ходе «официальной повестки». А вот уже «за кулисами», похоже, реализовывались кулуарные переговоры «личной заинтересованности» по организации перевозок казахского угля через БЖД в страны Европейского союза такие как Польша, Литва и Латвия.

И, судя по всему, в ходе этих редких встреч определённые договорённости всё же достигнуты были. А именно: была достигнута договоренность по порядку организации перевозки казахского угля. И по совету казахских же «друзей» логистическим оператором этих планируемых перевозок в страны Евросоюза через БЖД была определена небезызвестная компания «Сифуд-Сервис».

Выписка из Единого государственного регистра юридических лиц ЗАО СИФУД-СЕРВИС

Окончательная договоренность (по всей видимости по суммам и процентовке «откатов») с казахскими партнёрами была достигнута при личной встрече в Астане. Туда Дулуб летал рабочим порядком для участия в так называемом «круглом столе по продвижению транспортно-логистического потенциала железнодорожного транспорта при перевозке грузов между Республикой Беларусь и Казахстаном». Данное мероприятие проходило одновременно с 28 Казахстанской международной выставкой «Транспорт и Логистика» с 1 по 3 октября 2023 года.

Согласно вышеуказанным договоренностям, ЗАО «Сифуд-Сервис» через тарифную комиссию БЖД была предоставлена определенная скидка на перевозки по БЖД с переадресовкой угля в страны Евросоюза.

Справочно: В этом случае переадресовка вагонов необходима для согласования заявки ф. ГУ-12 по РЖД.

Если описывать ситуацию простыми словами, то она выглядит следующим образом. Лоббируя свои интересы, РФ через РЖД не согласовывает заявки на перевозку (ГУ-12) угля из Казахстана в страны Евросоюза (тут следует оговориться, что данный запрет не касается перевозок, осуществляемых компаниями небезызвестного Н.Н. Воробья — например, компания «Логистик Энерджи», которая в этом году беспрепятственно перевозит уголь в Польшу, Литву и Латвию).

В связи с этим вагоны с углем оформлялись в адрес белорусской компании «Сифуд-Сервис», а таможились уже в адрес европейского получателя. Тем самым для Казахской таможни «по бумагам» всё выглядело хорошо. А для РЖД станцией получения в документах отмечена белорусская станция назначения (хотя как нам известно, РЖД давно в курсе данной схемы). После получения на станции БЖД вагонов с казахским углем получатель («Сифуд-Сервис») не без помощи БЖД переоформлял железнодорожные документы уже на европейского получателя.

При этом взимался не транзитный тариф, а «ломаный» или импортный тариф от входной станции с РЖД до станции назначения и экспортный тариф от станции переадресовки до выходной станции (например, БЖД — ПКП или БЖД — ЛДЗ).

Схема предоставленных скидок ЗАО «Сифуд-Сервис» была организована по аналогии осуществляющихся перевозок угля компаниями Н.Н. Воробья — «кошелька» диктатора Лукашенко, благодаря которому «взлетел» Дулуб и чьи интересы постоянно лоббировал, осуществляя управление порядком организации перевозок на БЖД.

На что была предоставлена скидка в перевозке казахского угля?

— Это напрямую касается описанной выше переадресовки груза. При этом в конечном счете взимается транзитный тариф от входной станции БЖД до выходной, который значительно выше, чем два тарифа: импортный до станции БЖД и после переоформления документов — экспортный. Так вот, скидка была предоставлена именно на то, чтобы с «Сифуд-сервис» взимался не транзитный, а экспортно-импортный тариф. При этом ещё на экспортный тариф предоставлялась дополнительная скидка.

Предоставленная ЗАО «Сифуд-Сервис» скидка на перевозку (в виде разницы между транзитным тарифом и импортно-экспортным) казахского угля «экономила» порядка 600 — 850 тыс. долларов США в год (что эквивалентно порядка 250 — 350 тыс. тонн перевезенного угля), которые «заинтересованные стороны» делили 50/50. Причём одна половина причиталась Дулубу, вторую делили между собой «сифудовцы» и казахи.

Совершенно ясно и очевидно, что получаемые доходы распределялись, мягко говоря, не совсем пропорционально количеству участников.

И как говориться: «жадность фраера сгубила». Компания «Сифуд-Сервис» и ранее «славилась» тем, что любит «сливать» своих «благодетелей». Вот похоже, что и в этот очередной раз, сдав коррупционную схему и заодно Дулуба, фактический выгодополучатель — ЗАО «Сифуд-Сервис» выйдет «сухим из воды» (как, это было уже ранее).

Фактическая передача наличных денег Дулубу была реализована в несколько этапов. Но, по нашим сведениям, уже с самого начала все «вручения чемоданчиков-пакетиков» осуществлялись под присмотром и полным контролем правоохранительных органов. Вопрос, почему Дулуб не был задержан при самой первой взятке, а только лишь по истечении полугода с момента окончательных договорённостей, остаётся открытым.

В качестве предположения мотиваций правоохранителей в данном вопросе можно высказать версии типа: ожидали так называемую «команду сверху» или согласовывали с «кураторами» из КГБ — всё-таки не «простой смертный». А может, зная о немалых возможных суммах взяток, ждали, пока накопится объём денежной массы позначительнее. Ведь с увеличением масштаба раскрываемого коррупционера и вероятность получить звезду «пожирнее» на погон значительно возрастает…

Таким образом, желание Дулуба «откусить кусок побольше» разозлило более «могущественных» воротил в Беларуси и развязало руки ГУБОПиК. При этом «под молотки» попали более мелкие коррупцинеры-железнодорожники, такие как, например, Панюшенко — начальник службы перевозок, который не имел отношения к казахскому углю.

Кроме того, начались «чистки» и среди так называемых кураторов БЖД от КГБ, которые, несомненно, знали обо всех имеющих место «делишках» властьимущих управленцев, но закрывали на это глаза и даже в некоторой степени содействовали, обеспечивая «крышу».

Тем более, что в поле зрения ГУБОПиКа П.М.Дулуб попал гораздо раньше начала своих «приключений» с казахским углём. Ведь похожие, но менее масштабные эпизоды взяточничества со стороны Дулуба имели место и ранее.

Но непременный атрибут любого начальника в государственной организации Беларуси — сотрудничество с КГБ и соответствующее кураторство не позволяли другим силовым структурам (в данном случае ГУБОПиК) «взяться» за него «по полной программе».

Однако, как видно на этом красноречивом примере, рано или поздно даже самые лояльные и преданные режиму холуи получают свою заслуженную оплеуху. Особенно, когда пытаются откусить больше, чем им было позволено…

P.S. Схема перевозки Казахского угля на самом деле гораздо более сложнее, чем «СЖБ» представило в данной публикации. Естественно, она не может существовать без более могущественной транзитной стороны в лице руководства ОАО «РЖД». Однако данный вопрос обширнее, и для его понимания требуется более детальная проработка всех коррупционных взаимосвязей, затрагивающих вплоть до руководства стран Беларуси, России и Казахстана. Данная же статья схематически объясняет, за какие деяния был задержан П.М. Дулуб.

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