Президент Грузии объявила парламент нелегитимным 1 30.11.2024, 20:45

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Саломе Зурабишвили отказалась уйти в отставку.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась уйти в отставку, объявив новоизбранный парламент нелегитимным, передает «Эхо Кавказа». Она сообщила, что на своем посту будет ждать новых выборов под международным контролем.

«Хочу сказать обществу, что и здесь, с президентом, который является единственным независимым, легитимным институтом, существует национальный консенсус. Завтра общество и политические партии встретятся со мной. Вместе мы управляем политическим процессом, которым вы управляете извне, на улицах и в разных сферах общества…

Я буду возглавлять политический процесс, оставаясь вашим президентом. Легитимного парламента нет, поэтому нелегитимный парламент не может выбрать нового президента, а значит, инаугурация невозможна. Мой мандат действует до тех пор, пока не будет законно избран парламент, который законно изберёт кого-то вместо меня. Я с вами и буду с вами», — заявила Саломе Зурабишвили.

В эти дни по всей Грузии проходят акции против решения «Грузинской мечты отказаться от процесса переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.

Ранее правящая партия «Грузинская мечта» объявила, что выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а инаугурация — 29 декабря этого года. Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что шестилетний срок действующего президента Саломе Зурабишвили заканчивается 16 декабря.

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