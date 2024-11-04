Харрис проголосовала на выборах президента США
- 4.11.2024, 0:49
Кандидат в президенты от демократов проголосовала по почте.
Вице-президент США, кандидат в президенты от демократов Камала Харрис досрочно проголосовала на выборах главы государства по почте, передает CNN.
«Мой бюллетень уже на пути в Калифорнию. Я доверяю системе в том, что он будет доставлен туда», — сказала она журналистам в Детройте (штат Мичиган).
Ранее, 28 октября, на выборах проголосовал и действующий президент США Джо Байден. Изначально он выдвигал свою кандидатуру на второй срок, однако в конце июля решил выйти из гонки и поддержал Камалу Харрис.