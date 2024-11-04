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Харрис проголосовала на выборах президента США

  • 4.11.2024, 0:49
Харрис проголосовала на выборах президента США

Кандидат в президенты от демократов проголосовала по почте.

Вице-президент США, кандидат в президенты от демократов Камала Харрис досрочно проголосовала на выборах главы государства по почте, передает CNN.

«Мой бюллетень уже на пути в Калифорнию. Я доверяю системе в том, что он будет доставлен туда», — сказала она журналистам в Детройте (штат Мичиган).

Ранее, 28 октября, на выборах проголосовал и действующий президент США Джо Байден. Изначально он выдвигал свою кандидатуру на второй срок, однако в конце июля решил выйти из гонки и поддержал Камалу Харрис.

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