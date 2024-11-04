Ученые: Обезьяны никогда не напишут пьесы Шекспира 14 4.11.2024, 9:07

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Известная теорема вводит в заблуждение.

Теорема о бесконечных обезьянах утверждает, что если обезьяне за пишущей машинкой дать бесконечное количество времени, в конечном итоге она напишет все произведения Уильяма Шекспира, пишет «Нож».

Этот мысленный эксперимент часто используют для объяснения принципов вероятности и случайности. Однако математики Стивен Вудкок и Джей Фалетта из Сиднея выяснили, что теорема вводит в заблуждение.

Они подсчитали, что обезьяне за пишущей машинкой потребовалось бы больше времени, чем будет существовать Вселенная. Более того, даже все шимпанзе в мире вряд ли справятся с задачей.

Если дать им в руки письменную машинку, наделить бессмертием и заставить их печатать до конца жизни Вселенной со скоростью 1 клавиша в секунду, то они «почти наверняка» не повторят произведений Шекспира.

Вудкок и Фалетта отмечают, что один шимпанзе за всю свою жизнь напечатает слово «банан» с вероятностью лишь 5%. При этом в полном собрании сочинений Шекспира 884 647 слов.

«Маловероятно, что даже при повышении скорости печати или увеличении популяции шимпанзе труд обезьян когда‑либо станет жизнеспособным инструментом для разработки нетривиальных письменных произведений», — сказано в исследовании.

В своей работе математики исходили из того, что наша Вселенная перестанет существовать через гугол лет (это единица со 100 нулями), как предсказывает теория тепловой смерти.

Исследователи не задавались вопросом, как печатающие обезьяны переживут поглощение Земли Солнцем, которое должно произойти через несколько миллиардов лет.

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