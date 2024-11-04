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Харрис или Трамп: появился важный опрос в преддверии выборов

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  • 4.11.2024, 10:45
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Харрис или Трамп: появился важный опрос в преддверии выборов

Уже завтра американцы будут выбирать президента.

Опрос The New York Times и Сиенского колледжа свидетельствует, что ни Дональд Трамп, ни Камала Харрис не смогли нарастить убедительное преимущество ни в одном из семи ключевых штатов, которые, как считается, решают судьбу президентских выборов.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на данные опроса.

В частности, Харрис сейчас с небольшим отрывом лидирует в Неваде, Северной Каролине и Висконсине, тогда как Трамп лидирует в Аризоне.

Опрос показывает, что оба кандидата идут нога в ногу в Мичигане, Джорджии и Пенсильвании.

Но результаты во всех семи штатах находятся в пределах погрешности. Это означает, что никто из кандидатов не имеет окончательного преимущества ни в одном из штатов.

Опрос был проведен с 24 октября по 2 ноября среди вероятных 1010 избирателей в Неваде, 1305 избирателей в Висконсине, 1010 избирателей в Северной Каролине, 1004 избирателей в Джорджии, 1527 избирателей в Пенсильвании, 998 избирателей в Мичигане и 1025 избирателей в Аризоне.

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