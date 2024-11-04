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Белый дом и резиденцию Харрис оградили металлическими заборами

  • 4.11.2024, 14:10
Белый дом и резиденцию Харрис оградили металлическими заборами

На случай беспорядков.

В районе Белого дома, Капитолия и резиденции вице-президента Камалы Харрис в Вашингтоне появились новые заграждения на случай возможных беспорядков в ближайшие дни на фоне выборов.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Секретная служба возвела металлические заборы вокруг комплекса Белого дома и Министерства финансов, а также прилегающих частей площади Лафайет, Военно-морской обсерватории и дома Харрис в округе Колумбия. В районе Капитолия также установлены временные барьеры.

У секретной службы также есть планы по мерам безопасности за пределами конференц-центра в Вест-Палм-Бич во Флориде, где бывший президент Дональд Трамп будет проводить мероприятие в ночь выборов.

Харрис проведет ночь выборов в своей альма-матер, университете Говарда в Вашингтоне. Департамент полиции Вашингтона сообщил в воскресенье, что там будут перекрыты улицы, не будет зон для парковки и транзитных объездов в прилегающих районах.

Официальные лица заявили, что пока нет никаких угроз для Вашингтона накануне выборов. Но местные жители готовятся к потенциальным беспорядкам недовольных результатами выборов, а ограждение и фанера на окнах напоминают о президентских выборах 2020 года и нападении на Капитолий 6 января.

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