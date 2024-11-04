Ученые: У Вселенной есть «зеркальный двойник» 4.11.2024, 14:44

И время там движется назад.

Наше понимание вселенной, каким бы продвинутым оно ни было, все еще пронизано парадоксами и недостающими пазлами. Физики придумали несколько весьма смелых идей, чтобы заполнить эти пробелы, но один ученый утверждает, что может существовать куда более «простое объяснение», пишет Futurism.

По мнению заведующего кафедрой теоретической физики имени Хиггса в Эдинбургском университете Нила Турока, на самом деле может существовать «зеркальная» вселенная, существовавшая еще до Большого взрыва и являющаяся отражением нашей собственной. Ученый полагает, что она движется назад во времени.

Турок считает, что такое объяснение уравновесило бы некоторые асимметрии, которые мы наблюдаем во Вселенной, а также дало бы ответ на вопрос о темной материи и вытеснило бы некоторые «неуклюжие ведущие теории в космологии», например, космическую инфляцию или теорию струн.

Предполагается, что многие особенности Вселенной, которые могут показаться противоречащими самым основным законам физики, можно было бы объяснить, изображая Большой взрыв «как зеркало». Турок отмечает, что прогресс, которого уже достигло человечество, наталкивает его на мысль о существовании альтернативы стандартной концепции, ограничивающей нас.

Физические законы Вселенной должны демонстрировать заряд, четность и обращение времени — в совокупности известные как CPT — симметрию, что по сути означает, что каждое физическое взаимодействие может быть отражено. Простыми словами, у каждой частицы должна быть античастица с противоположным зарядом, у каждого пространства есть своя инверсия, а время может быть обращено вспять.

Увы, мы на самом деле не наблюдаем этого: время движется лишь вперед, а частиц на самом деле больше, чем частиц антиматерии. Это указывает на то, что Вселенная не симметрична. Однако, по словам Турока, его «зеркальная гипотеза» восстанавливает симметрию вселенной. По сути, это сравнимо с тем, как мы смотрим на свое отражение: комбинация нас и нашего зеркального отражения более симметрична, чем мы сами по себе.

В результате Турок экстраполировал нашу вселенную назад во времени через Большой взрыв, обнаружив ее «зеркальное отражение» — вселенную до взрыва, где время относительно нас идет назад, а античастиц больше, чем частиц.

Физик считает, что «зеркальная теория» также может решить загадку темной материи — невидимой субстанции, которая, как считают ученые, составляет 85% все материи во вселенной. Согласно новой гипотезе, слабые субатомные частицы, называемые нейтрино, были бы идеальным кандидатом для ее объяснения. Отметим, что физики наблюдали только левосторонние нейтрино и Турок полагает, что невиданные ранее правосторонние, вероятно, могут существовать в зеркальной вселенной.

Предполагается, что новая гипотеза также могла бы объяснить, почему Вселенная кажется столь однородной и плоской. Отметим, что ведущая теория подразумевает, что период ускоренного расширения со скоростью, превышающей скорость света, называемый космической инфляцией, был ответственен за формирование того, как вселенная выглядит сегодня. В то же время «зеркальная теория» предлагает объяснение, которое не требует космической инфляции.

Впрочем, стоит признать, что для подтверждения этой новой гипотезы потребуются дополнительные исследования.

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