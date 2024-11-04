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На границе с РФ пройдут крупнейшие в Европе артиллерийские учения НАТО

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  • 4.11.2024, 15:56
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На границе с РФ пройдут крупнейшие в Европе артиллерийские учения НАТО

Будет задействовано 5000 военнослужащих из США и еще 28 стран.

НАТО проведет крупнейшие учения по интеграции артиллерийских сил на европейском континенте. Впервые их примет Финляндия, а проходить они будут на границе с Россией. Как пишет liga.net, об этом говорится в пресс-релизе армии США в Европе и Африке. 

Учения Lightning Strike 24 являются частью серии Dynamic Front 25. В них примут участие более 5000 военнослужащих из США и еще 28 стран-союзников и партнеров Альянса. Они задействуют свыше 130 различных систем вооружения.

Кроме Финляндии учения пройдут на территориях Эстонии, Германии, Польши и Румынии. На территории Финляндии они будут проходить до 28 ноября на границе с Мурманской областью России – в районах Роваярви и Рованиеми (Лапландия).

В них будут участвовать около 3600 финских военных (подразделения бригадного уровня, Военно-Воздушных Сил, Пограничной охраны, Агентства C5 Сил обороны Финляндии, Центра военной медицины и Командования логистики Сил обороны Финляндии) и примерно 1250 солдат международных сил.

Цель учений – показать оборонные возможности НАТО на севере Европы и отработать оперативное командование, управление и взаимодействие с Корпусом быстрого реагирования союзников.

Как отметил руководитель учений полковник Янне Мякитало, масштаб показывает, что в случае необходимости Финляндия может получить помощь от союзников «очень быстро». 

«Это хороший пример того, что наша собственная полевая артиллерия в сочетании с возможностями союзников образует мощную оборону в северной части Финляндии и НАТО», – сказал он.

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