На границе с РФ пройдут крупнейшие в Европе артиллерийские учения НАТО 3 4.11.2024, 15:56

1,174

Будет задействовано 5000 военнослужащих из США и еще 28 стран.

НАТО проведет крупнейшие учения по интеграции артиллерийских сил на европейском континенте. Впервые их примет Финляндия, а проходить они будут на границе с Россией. Как пишет liga.net, об этом говорится в пресс-релизе армии США в Европе и Африке.

Учения Lightning Strike 24 являются частью серии Dynamic Front 25. В них примут участие более 5000 военнослужащих из США и еще 28 стран-союзников и партнеров Альянса. Они задействуют свыше 130 различных систем вооружения.

Кроме Финляндии учения пройдут на территориях Эстонии, Германии, Польши и Румынии. На территории Финляндии они будут проходить до 28 ноября на границе с Мурманской областью России – в районах Роваярви и Рованиеми (Лапландия).

В них будут участвовать около 3600 финских военных (подразделения бригадного уровня, Военно-Воздушных Сил, Пограничной охраны, Агентства C5 Сил обороны Финляндии, Центра военной медицины и Командования логистики Сил обороны Финляндии) и примерно 1250 солдат международных сил.

Цель учений – показать оборонные возможности НАТО на севере Европы и отработать оперативное командование, управление и взаимодействие с Корпусом быстрого реагирования союзников.

Как отметил руководитель учений полковник Янне Мякитало, масштаб показывает, что в случае необходимости Финляндия может получить помощь от союзников «очень быстро».

«Это хороший пример того, что наша собственная полевая артиллерия в сочетании с возможностями союзников образует мощную оборону в северной части Финляндии и НАТО», – сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com