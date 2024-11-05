Польша планирует лимит на количество иностранных студентов в вузах 3 5.11.2024, 13:53

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Белорусам на заметку.

Правительство Польши планирует новые ограничения для иностранных студентов. Ранее сообщалось, что для них устрожат визовую систему.

Теперь их количество не сможет превышать половину от всех студентов вузов, пишет MOST со ссылкой на польскую Gazeta Prawna. В те университеты, где уже сейчас иностранных студентов больше половины всех учащихся, новые иностранцы не смогут поступить, пока пропорция не достигнет разрешенных границ.

А университетам, которые не ведут научной деятельности, нужно будет получать разрешение МВД на прием иностранных студентов. Это объясняется тем, что обычно из таких вузов после первого года обучения отчисляют больше иностранных студентов, чем из академических.

Контроль за иностранцами, приезжающими в Польшу по иностранным визам, также будет усилен. Орган, выдавший визу, обязан будет информировать об этом ректора вуза, где планирует учиться иностранец.

Все эти меры вызваны «визовым скандалом» в Польше. Во время его выяснилось, что многие молодые люди подавали заявления на студенческие визы, но даже не планировали обучаться. Такие визы дают возможность устроиться на работу в ЕС без получения разрешения на работу. Фиктивные «студенты» даже не начинали учиться. Некоторым университетам такая схема была выгодна, так как гарантировала плату за год обучения.

Кстати, в 2023/24 учебном году в 13 польских вузах было более половины студентов-иностранцев. Например, в Высшей школе управления и администрации в Ополе доля иностранцев среди студентов составляла 61%.

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