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Нефтегазовые доходы российского бюджета начали падать

  • 5.11.2024, 20:14
  • 1,174
Нефтегазовые доходы российского бюджета начали падать

Впервые в 2024 году.

Нефтегазовые федерального бюджета в октябре впервые в этом году оказались меньше, чем были год назад. Они составили 1,212 трлн руб., против 1,635 трлн руб. в октябре 2023 г.

Главная причина провала – падение цен на нефть. В октябре налоги платились, исходя из цены барреля Urals $63,57, а годом ранее было на 30% больше – $83,18. В результате поступления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) оказались на 200 млрд руб., а на дополнительный доход (НДД) – на 100 млрд руб. меньше, чем год назад. Сыграло роль и то, что ставки обоих налогов привязаны к курсу доллара, который тогда был выше (до середины октября доллар был дороже 100 рублей, а к концу месяца опустился до 93 руб.).

Кроме того, на октябрь 2023 г. пришелся пик топливного кризиса. Биржевые цены тогда подскочили больше, чем на 20%, из-за чего нефтяники лишились выплат по так называемому демпферу (бюджет компенсирует им часть разницы с экспортной ценой, чтобы стимулировать поставки топлива на внутренний рынок). Тогда это была серьезная экономия: в сентябре 2023 г. выплаты по демпферу составили 299 млрд руб. В этом октябре они составили 107 млрд руб. (в сентябре было 146 миллиардов).

За счет этого октябрь 2023 г. оказался одним лучших в истории по поступлению нефтегазовых доходов (в апреле 2022 г. было 1,8 триллиона). В остальные месяцы сборы превышали прошлогодние, хотя в сентябре разрыв был невелик – 772 и 740 млрд руб., соответственно. За 10 месяцев бюджет получил более 9,5 трлн руб. нефтегазовых доходов, а за весь прошлый год – 8,8 триллиона, передает The Moscow Times.

Доля нефтегазовых доходов федерального бюджета сокращается уже 10 лет за исключением аномальных 2020 и 2022 гг. В 2020 г. она рухнула вместе с ценами на нефть (до 28,6%), а в 2022 г., наоборот, взлетела (41,6%). В целом за 10 лет она сократилась с примерно половины в 2013-2014 гг. до чуть более трети в прошлом году (34,2%). По итогам девяти месяцев доля нефтегазовых доходов была примерно 32%, и ожидается ее дальнейшее сокращение: в следующем году – до 27%. С 2025 г. влезший в убытки «Газпром» перестанет платить дополнительный НДПИ на газ (50 млрд руб. в месяц), зато повышение налогов, не связанных с нефтью и газом, – прежде всего, на доходы физлиц и прибыль компаний – должно принести бюджету 2,6 трлн руб. Дополнительные поступления от этих налогов пойдут в федеральный бюджет.

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