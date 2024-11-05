Выборы президента начались во всех американских штатах 2 5.11.2024, 20:25

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Трамп и Харрис уверены в победе.

Во всех американских штатах открылись избирательные участки на выборах президента страны: в 20:00 по Минску начали работу участки на Аляске.

Первый в США участок открылся в поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, там голосовали всего шесть человек. Результаты объявил почти сразу, кандидат от республиканцев Дональд Трамп и демократ Камала Харрис набрали равное количество голосов — каждый по три.

Участок в Диксвилл-Нотч работал с 8:00 по Минску, с 12:00 по Минску места для голосования стали открывать для избирателей в штате Вермонт.

Трамп уже проголосовал во Флориде. Демократ Камала Харрис проголосовала досрочно по почте 4 октября.

Дональд Трамп сделал заявление в день выборов. Он уверен в своей победе. По его словам, на выборах энтузиазм избирателей зашкаливает. И это значит, что очереди на участках будут длинными.

«Мне нужно, чтобы вы отдали свой голос, сколько бы времени это ни заняло. Оставайтесь в очереди! Радикальные коммунисты-демократы хотят, чтобы вы собрали вещи и отправились домой. Вместе мы одержим великую победу и снова сделаем Америку великой», — добавил он, обращаясь к своим сторонникам.

Свою последнюю речь Харрис произнесла в Филадельфии — самом большом городе важнейшего неопределившегося штата Пенсильвания. Она заявила, что ее кампания «объединила самых разных людей из каждого уголка нашей страны».

«Мы боремся не против чего-либо, а за. Сегодня мы заканчиваем так же, как начинали: с энергией, оптимизмом и радостью», — сказала Харрис своим сторонникам.

Особенно важной для нее является поддержка молодых избирателей, и именно к ним она обратилась во время выступления: «Вам в особенности я хочу сказать, что вижу вашу силу, и очень вами горжусь».

На выборах в США, кроме президента, будут избраны треть Сената и вся Палата представителей американского конгресса, а также губернаторы 11 штатов и двух территорий.

За пост президента страны борются кандидат от Республиканской партии, бывший американский лидер и бизнесмен Дональд Трамп. Его оппонент — нынешний вице-президент страны Камала Харрис, сменившая выбывшего из гонки демократа и главу государства Джо Байдена.

Харрис стала первой женщиной на посту вице-президента, а также первым темнокожим политиком на этой должности в истории США. В прошлом она была генпрокурором Калифорнии, а также представляла этот штат в сенате.

Инаугурация нового президента США пройдет 20 января 2025 года. Если выборы выиграет Трамп, он станет самым пожилым на момент избрания президентом (78 лет, семь месяцев и шесть дней). Сейчас самым старым считается Байден, на момент вступления в должность ему было 78 лет и два месяца.

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