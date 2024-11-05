Трамп проголосовал на выборах во Флориде7
- 5.11.2024, 20:59
- 2,900
Он прибыл на избирательный участок в Палм-Бич вместе с женой Меланией.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп проголосовал на выборах во Флориде. Об этом сообщает CNN во вторник, 5 ноября.
Отмечается, что Трамп прибыл на свой избирательный участок в Палм-Бич вместе с женой Меланией Трамп.
Выступая перед прессой после голосования, Трамп заявил, что он «очень уверен» в своей победе на выборах.
«Я чувствую себя очень уверенно. Я слышу, что у нас везде все очень хорошо», - добавил он.
Политик также подчеркнул, что это была «лучшая» из трех кампаний, которыми он руководил.