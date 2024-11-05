Трамп проголосовал на выборах во Флориде 7 5.11.2024, 20:59

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Он прибыл на избирательный участок в Палм-Бич вместе с женой Меланией.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп проголосовал на выборах во Флориде. Об этом сообщает CNN во вторник, 5 ноября.

Отмечается, что Трамп прибыл на свой избирательный участок в Палм-Бич вместе с женой Меланией Трамп.

Выступая перед прессой после голосования, Трамп заявил, что он «очень уверен» в своей победе на выборах.

«Я чувствую себя очень уверенно. Я слышу, что у нас везде все очень хорошо», - добавил он.

Политик также подчеркнул, что это была «лучшая» из трех кампаний, которыми он руководил.

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