В штате Джорджия закрывали избирательные участки из-за угроз о «минировании» 4 5.11.2024, 22:51

1,898

Угрозы поступали из России.

В американском штате Джорджия останавливали голосование на двух избирательных участках из-за сообщения о «минировании». Угрозы поступали из России.

Об этом сообщают CNN и The New York Times.

По информации полиции округа Фултон, фейковые угрозы минирования стали причиной временного закрытия избирательных участков в городе Юнион-Сити, расположенном неподалеку от Атланты.

Отмечается, что адреса электронной почты могут быть подделаны и официальные лица США еще не подтвердили, что угрозы поступили из России. Но следователи изучают историю активности аккаунта электронной почты, чтобы попытаться определить, кто стоит за этими угрозами.

«Мы слышали некоторые угрозы российского происхождения. В интересах общественной безопасности мы всегда это проверяем и будем продолжать очень ответственно относиться к подобным сообщениям», - заявил журналисту государственный секретарь Джорджии Брэд Раффенспергер.

При этом он не уточнил, как именно было определено, что угрозы минирования поступили из России.

В то же время в ФБР заявили, что им известно об угрозах минирования избирательных участков в нескольких штатах, «многие из которых, по всей видимости, поступали из российских почтовых доменов». Однако ни одна из угроз пока не была признана достоверной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com