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Харрис и Трамп идут «нога в ногу» в семи ключевых штатах

  • 6.11.2024, 1:43
  • 1,444
Харрис и Трамп идут «нога в ногу» в семи ключевых штатах

Результаты опроса находятся в пределах погрешности.

По данным опросов, кандидат от демократов Камала Харрис и кандидат от республиканцев Дональд Трамп сейчас ведут невероятно тесную борьбу в семи ключевых штатах.

Об этом сообщает The Washington Post и The New York Times.

«Ключевые штаты» (также «шаткие штаты», «колеблющиеся штаты») - так называют семь штатов, где избиратели во время каждых выборов до последнего не могут определиться кого поддержать. Результаты голосования в этих штатах дают решающую победу одному из кандидатов.

В каждом колеблющемся штате результаты опроса находятся в пределах погрешности.

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