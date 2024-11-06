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В трех ключевых штатах подсчет голосов может затянуться на несколько дней

  • 6.11.2024, 4:02
В трех ключевых штатах подсчет голосов может затянуться на несколько дней

Подробности.

Исход американской президентской гонки может остаться неопределенным несколько дней.

Об этом сообщает The New York Times.

Из колеблющихся штатов лишь два, как правило, голоса считают быстро — Джорджия и Северная Каролина, тогда как подсчет в Неваде и Аризоне может занять дни, отмечает NYT.

Даже в штатах, которые известны быстрым подсчетом, выявление победителя может затянуться с учетом того, насколько близки кандидаты, указывает издание.

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