В трех ключевых штатах подсчет голосов может затянуться на несколько дней
- 6.11.2024, 4:02
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Исход американской президентской гонки может остаться неопределенным несколько дней.
Об этом сообщает The New York Times.
Из колеблющихся штатов лишь два, как правило, голоса считают быстро — Джорджия и Северная Каролина, тогда как подсчет в Неваде и Аризоне может занять дни, отмечает NYT.
Даже в штатах, которые известны быстрым подсчетом, выявление победителя может затянуться с учетом того, насколько близки кандидаты, указывает издание.