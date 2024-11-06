В трех ключевых штатах подсчет голосов может затянуться на несколько дней 6.11.2024, 4:02

Подробности.

Исход американской президентской гонки может остаться неопределенным несколько дней.

Об этом сообщает The New York Times.

Из колеблющихся штатов лишь два, как правило, голоса считают быстро — Джорджия и Северная Каролина, тогда как подсчет в Неваде и Аризоне может занять дни, отмечает NYT.

Даже в штатах, которые известны быстрым подсчетом, выявление победителя может затянуться с учетом того, насколько близки кандидаты, указывает издание.

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