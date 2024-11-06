Появились первые результаты подсчетов голосов на выборах президента США 6.11.2024, 4:44

Трамп или Харрис?

Республиканец Дональд Трамп получает 95 голосов выборщиков, демократка Камала Харрис — 35, следует из предварительных результатов подсчета голосов и экзит-поллов, собранных Associated Press.

Трамп победил в Алабаме, Флориде, Индиане, Кентукки, Миссисипи, Теннеси, Оклахоме, Южной Каролине и Западной Вирджинии, Харрис — в Вермонте, Род-Айленде, Массачусетсе, Коннектикуте и Мэриленде.

Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков.

На президентских выборах 2024 года семь колеблющихся штатов, от которых зависит исход гонки: Висконсин, Пенсильвания, Мичиган, Джорджия, Невада, Северная Каролина и Аризона. Эти штаты в последние годы переменчиво голосовали за кандидатов от Республиканской и Демократической партии, зачастую победитель определяется здесь с небольшим перевесом.

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