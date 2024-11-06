Нынешние выборы президента США стали самыми дорогими в истории 6.11.2024, 4:47

На выборы 2024 года ушло почти 16 млрд долларов.

На кампании по выборам президента США, а также депутатов обеих палат Конгресса в 2024 году была потрачена рекордная сумма — в общей сложности 15,9 млрд долларов США. Такие данные обнародовала во вторник, 5 ноября, американская некоммерческая организация OpenSecrets с указанием, что эта сумма превосходит траты на кампании 2020 года, составившие 15,1 млрд долларов.

Для сравнения: в 2016 году, по данным организации, избирательная гонка обошлась «лишь» в 6,5 млрд долларов.

При этом, согласно OpenSecrets, в 2024 году кандидатка от Демократической партии Камала Харрис оказалась успешнее в мобилизации средств на свою поддержку. Ее кампания получила миллиард долларов за счет прямых пожертвований, причем 40% от этой суммы пришлись на небольшие донаты. Кроме того, 586 млн долларов на продвижение Харрис направили группы лоббистов — Комитет политических действий (PAC).

🚨 NEW: Outside spending on 2024 federal elections has shattered records, exceeding $4.5 billion — with over $1 billion of that fueled by “dark money” from groups and shell companies that don’t fully disclose donors.



Read the full report: https://t.co/WReBRZaslY — OpenSecrets.org (@OpenSecretsDC) November 5, 2024

Предприниматель Майкл Блумберг поддержал демократов пожертвованием на сумму в 93 млн долларов, став самым крупным донором кампании Камалы Харрис. Джордж Сорос направил ей через PAC еще 56 млн долларов.

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