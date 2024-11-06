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Харрис лидирует в колеблющейся Пенсильвании

  • 6.11.2024, 5:01
Харрис лидирует в колеблющейся Пенсильвании

Ранее Трамп заявлял, что Пенсильвания решит исход выборов.

По ключевому колеблющемуся штату — Пенсильвании — появились первые результаты выборов президента США. По данным AP, после подсчета 5% бюллетеней кандидат от демократов Камала Харрис набирает 76,5% голосов, кандидат от республиканцев Дональд Трамп — 22,6% голосов.

Несколько часов назад в интервью на радио WPHT Трамп говорил: «Если мы победим в Пенсильвании, то победим и на выборах». Он призывал сторонников активнее идти на избирательные участки.

Колеблющиеся штаты — те, где поддержка демократов и республиканцев почти одинаковая. Помимо Пенсильвании (19 выборщиков), на нынешних выборах президента США к ним относят Аризону, Висконсин, Джорджию, Мичиган, Неваду, Северную Каролину.

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