Харрис лидирует в колеблющейся Пенсильвании 6.11.2024, 5:01

Ранее Трамп заявлял, что Пенсильвания решит исход выборов.

По ключевому колеблющемуся штату — Пенсильвании — появились первые результаты выборов президента США. По данным AP, после подсчета 5% бюллетеней кандидат от демократов Камала Харрис набирает 76,5% голосов, кандидат от республиканцев Дональд Трамп — 22,6% голосов.

Несколько часов назад в интервью на радио WPHT Трамп говорил: «Если мы победим в Пенсильвании, то победим и на выборах». Он призывал сторонников активнее идти на избирательные участки.

Колеблющиеся штаты — те, где поддержка демократов и республиканцев почти одинаковая. Помимо Пенсильвании (19 выборщиков), на нынешних выборах президента США к ним относят Аризону, Висконсин, Джорджию, Мичиган, Неваду, Северную Каролину.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com