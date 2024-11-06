Трамп вырвался в лидеры в ключевой Пенсильвании

Трамп вырвался в лидеры в ключевой Пенсильвании7
- 6.11.2024, 6:23
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Обработано 50% бюллетеней.
Кандидат от республиканцев Дональд Трамп обошел демократку Камалу Харрис во время подсчетов в спорном штате Пенсильвания. После обработки 50% бюллетеней он набирает 50,6%, Харрис — 48,5%, следует из подсчетов Associated Press.
Долгое время в начале подсчета голосов в этом колеблющемся штате лидировала Камала Харрис.
Колеблющиеся штаты — те, где поддержка демократов и республиканцев почти одинаковая. Помимо Пенсильвании (19 выборщиков), на нынешних выборах президента США к ним относят Аризону, Висконсин, Джорджию, Мичиган, Неваду, Северную Каролину.
Ранее Трамп заявлял, что Пенсильвания решит исход выборов.