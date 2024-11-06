Трамп вырвался в лидеры в ключевой Пенсильвании 7 6.11.2024, 6:23

6,748

Обработано 50% бюллетеней.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп обошел демократку Камалу Харрис во время подсчетов в спорном штате Пенсильвания. После обработки 50% бюллетеней он набирает 50,6%, Харрис — 48,5%, следует из подсчетов Associated Press.

Долгое время в начале подсчета голосов в этом колеблющемся штате лидировала Камала Харрис.

Колеблющиеся штаты — те, где поддержка демократов и республиканцев почти одинаковая. Помимо Пенсильвании (19 выборщиков), на нынешних выборах президента США к ним относят Аризону, Висконсин, Джорджию, Мичиган, Неваду, Северную Каролину.

Ранее Трамп заявлял, что Пенсильвания решит исход выборов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com