Как голосовала Северная Каролина на выборах в США: первые результаты 6.11.2024, 8:08

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На данный момент в одном из «колеблющихся» штатов лидирует Трамп.

На выборах президента США Северная Каролина является одним из «колеблющихся» штатов, которые могут определить победителя. По результатам голосования 5 ноября, жители штата видят Дональда Трампа следующим главой Белого дома.

Charter97.org со ссылкой на Associated Press публикует итоги голосования на президентских выборах США в Северной Каролине.

Подсчет голосов в Северной Каролине свидетельствует о следующих результатах кандидатов в президенты США:

50,8% поддержки имеет Дональд Трамп

48,1% голосов отдали за Камалу Харрис

Отметим, победитель общенациональных выборов 5 ноября 2024 получит голоса всех 15 делегатов от штата в Коллегию выборщиков, которая будет непосредственно голосовать за президента в декабре.

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