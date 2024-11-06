Трамп заявил о своей победе на президентских выборах в США 10 6.11.2024, 10:58

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Республиканец обеспечил себе голоса во всех ключевых «шатких» штатах.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о своей победе на американских выборах.

«Искренне благодарю. Победить в народном голосовании было очень приятно, очень приятно, я вам скажу», — сказал он во время выступления перед избирателями.

Трамп заявил, что побеждает во всех ключевых «шатких» штатах и обеспечит себе 315 голосов выборщиков.

«Я хочу поблагодарить американский народ за чрезвычайную честь быть избранным вашим 47-м президентом и вашим 45-м президентом, и каждому гражданину, я буду бороться за вас, за вашу семью и ваше будущее. Каждый день я буду бороться за вас, и с каждым вздохом своего тела я не успокоюсь, пока мы не создадим сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы. Это действительно будет золотой век Америки», — подчеркнул он.

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