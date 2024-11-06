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Ученые выяснили, сколько дополнительного сна нужно для хорошего самочувствия

  • 6.11.2024, 13:27
Ученые выяснили, сколько дополнительного сна нужно для хорошего самочувствия

Нужно всего несколько десятков минут.

Ученые из Университета Бейлора установили, что продление ночного сна на 46 минут улучшает общее самочувствие, усиливает чувство благодарности, благополучие, стрессоустойчивость и просоциальное поведение. Результаты исследования опубликованы в Journal of Positive Psychology (JРР).

В ходе исследования с участием 90 молодых людей ученые проанализировали влияние режима сна на психическое и социальное благополучие. Участников случайным образом распределили на три группы — с поздним, ранним и оптимальным временем отхода ко сну. После этого исследователи наблюдали, как более долгий сон влиял на психическое и физическое благополучие добровольцев.

Результаты показали, что продление сна в среднем на 46 минут в день приводило к повышению стрессоустойчивости, усилению чувства благодарности и удовлетворенности жизнью. У участников, которые сократили длительность сна на 37 минут, наблюдались ухудшение настроения, восприимчивость к стрессу и усиление чувства неудовлетворенности.

Исследователи также установили, что качественный сон способствует просоциальному поведению. Хорошо выспавшиеся участники чаще проявляли благодарность и были настроены к окружающим более позитивно. Эти выводы соответствуют результатам дополнительного исследования, проведенного с участием 2837 взрослых в Университете Бейлора. Оно показало, что люди с нормальной продолжительностью сна (от семи до девяти часов), на 7–45% чаще занимались благотворительностью.

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