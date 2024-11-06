Литва перестала пропускать грузовики через границу с Беларусью

Литва перестала пропускать грузовики через границу с Беларусью2
- 6.11.2024, 13:36
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Что случилось?
Литовские пограничники утром 6 ноября приостановили оформление грузовиков в пункте пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог»). В Государственном пограничном комитете назвали причину, а также время, когда планируется возобновить оформление фур на границе, пишет «Телеграф».
Приостановку оформления грузовиков литовская стороны объяснила необходимостью обновления программного обеспечения таможенных баз. Завершить работы запланировали к 12:00, однако пока о возобновлении оформления фур не сообщалось.
При этом на оформление легковых авто и автобусов это никак не повлияло — оформление ведётся в обычном режиме.
По данным ГПК Беларуси, перед длинными ноябрьскими выходными на западной границе Республики скопилось больше двух тысяч транспортных средств. Самая напряжённая ситуация складывается на границе с Польшей. У КПП Тересполь (Брест) с понедельника число легковых авто почти удвоилось: по состоянию на 10:00 6 ноября выезда ожидают 1335 единиц транспорта.
Для грузовиков самым загруженным также является польское направление: въезда перед КПП Кукурыки (Козловичи) сейчас дожидаются порядка 600 фур.